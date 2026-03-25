Angelina Mango in concerto al teatro "Verdi" e l'omaggio alla Fiorentina

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Angelina Mango torna in tour per i teatri d'Italia e ieri ha fatto tappa al teatro "Verdi" a Firenze. L'artista, rimasta assente per quasi due anni (dopo la vittoria di Sanremo 2024 ha preferito rimettersi a studiare e dedicare del tempo a se stessa), ha omaggiato Firenze indossando una vecchia maglia della Fiorentina (dei tempi di Batistuta, con lo sponsor Nintendo) e il suo nome Nina.

Ecco le immagini postate dalla stessa cantante: