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Oggi il Capodanno Fiorentino: anche la Fiorentina celebra la ricorrenza

Oggi il Capodanno Fiorentino: anche la Fiorentina celebra la ricorrenzaFirenzeViola.it
Oggi alle 13:39Curiosità
di Redazione FV

Anche la Fiorentina si unisce alle celebrazioni del Capodanno Fiorentino. Oggi, infatti, 25 marzo, come tutti gli anni si festeggia quello che dal Medioevo e fino al 1750 era il primo giorno dell'anno civile nel capoluogo toscano.

In centro si terrà il Corteo Storico della Repubblica Fiorentina, mentre la stessa società viola ha reso omaggio alla ricorrenza attraverso i propri canali social. Ecco il post che ritrae una serie di scatti simbolici della città: