COMMISSO, Firma e dedica anche a Palazzo Vecchio

Rocco Commisso ha firmato anche a Palazzo Vecchio. Il nuovo proprietario della Fiorentina, come testimoniato dal tweet qui sotto riportato, ha dedicato un pensiero in occasione dell'incontro con il sindaco di Firenze Dario Nardella. Questo ciò che ha scritto: "6 giugno 2019, il mio primo giorno a Firenze come proprietario della Fiorentina. Io spero di realizzare tutti i sogni che hanno i fiorentini. Forza Viola".