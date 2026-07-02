FirenzeViola Beltran, Barak e company... la Fiorentina vuole sfoltire la rosa prima del ritiro

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La prossima settimana prende il via il ritiro: la Fiorentina al lavoro per sfoltire la rosa tra i tanti giovani e big dall'ingaggio pesante

Lo staff di Fabio Grosso in questi giorni prenderà confidenza con il Viola Park per non lasciare nulla al caso nel ritiro che inizierà nella prossima settimana con le visite. Sarà però impossibile per il tecnico gestire l'intera rosa, tra giocatori per la prossima stagione e i tanti rientri, oltre ai giovani.

Giovani in prestito

La squadra mercato sta gestendo il rientro dei tanti prestiti a Firenze e per ora sta cercando una sistemazione soprattutto ai giovani, da Tommaso Martinelli a Tommaso Rubino, ma sono tanti di più. Quest'ultimo dovrebbe tornare alla Carrarese dove ha trascorso l'ultima stagione, così come Lorenzo Romani (di rientro invece dal Lecco) che ha anche rinnovato proprio per poter essere di nuovo ceduto. Per il portiere spinge l'Avellino, che vuole anche Kouadio, ma l'entourage per ora la ritiene solo una delle possibilità con in lista anche la Sampdoria (dove ha passato gli ultimi 6 mesi) e il Cesena di Alino Diamanti. Anche il Gubbio punta ad avere qualche giovane mentre Harder è sempre vicino al Modena nonostante uno stallo sulla formula.

Big da salutare

Ci sono poi dei big che rientreranno e che inevitabilmente costringeranno Paratici a cercare loro una nuova soluzione (possibilmente definitiva) visto l'alto ingaggio. In pole per andarsene c'è Lucas Beltran (1,6 milioni netti annui) che dovrebbe tornare a titolo definitivo al River e dunque non verrà convocato, ma rimangono da sistemare Antonin Barak (1,5 milioni), Riccardo Sottil (oltre 1 milione), M'Bala Nzola e Nicolas Valentini (circa 1 milione ciascuno) che sono solo la punta appunto dell'iceberg. Per il giocatore ceco, che aveva rinnovato di un anno prima di andare alla Samp, l'entourage ha il compito di cercargli una squadra, ci sono state diverse offerte all'estero ma nessuna soddisfacente.