Roma chiama, Firenze non risponde: la Nazione ricostruisce la querelle Paratici

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Roma chiama, Firenze non si scompone. La Nazione ricostruisce quanto accaduto nelle ultime ore. La Roma, notizia rilanciata ieri mattina da Sky, guarda con interesse a Fabio Paratici per il ruolo di nuovo direttore sportivo ma la Fiorentina, almeno per ora, resta solida e fiduciosa, senza avvertire scosse all’interno del proprio progetto. La voce che accosta il dirigente piacentino ai giallorossi - questo è vero - ha basi concrete e non si tratta di un semplice rumor: nelle ultime settimane a Paratici sono arrivati segnali di apprezzamento non solo dalla Capitale ma anche da altri club italiani (tra questi c'è il Napoli), colpiti dall’impatto che il ds ha avuto nei pochi mesi alla guida dell’area tecnica viola. Un lavoro rapido, incisivo più che mai, che non è passato inosservato. Allo stesso tempo, c’è un altro elemento da cui partire: Paratici non si sta guardando attorno.

È concentrato esclusivamente sulla Fiorentina e sulla rifondazione della squadra in vista dell’estate. Scrive la Nazione: se a Paratici verrà garantita quella libertà promessa al suo arrivo, il percorso con la Fiorentina continuerà senza intoppi. In caso contrario, nuove prospettive potrebbero aprirsi. Anche perché il suo passato alla Juventus racconta di un dirigente capace di attirare l’attenzione di top club come Real, Dortmund e Psg.