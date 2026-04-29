Fiorentina 2026/27, chi parte e chi resta? Tre grosse incognite sul futuro

vedi letture

Mancano solo quattro partite al termine della stagione e, pensando al futuro della Fiorentina, sono in pochissimi ad avere la conferma più o meno garantita. Di questo parla stamani il Corriere dello Sport. Prima una precisazione: Fabio Paratici (contratto con il club di Commisso fino al 2030), che a proposito di obiettivi si diceva fosse entrato nel mirino della Roma come uno dei profili individuati per sostituire Massara, non si muove da Firenze e alla scelta dell’allenatore che farà l’ex direttore sportivo del Tottenham è strettamente vincolata l’attuazione delle linee-guida sotto richiamate. E, di conseguenza, mutevoli.

Di sicuro, in cima alla piramide ci sono tre calciatori dell’attuale gruppo: Fagioli, Kean e De Gea. Fagioli sarà il punto di riferimento della nuova Fiorentina, fatta salva un’offerta economica non rifiutabile, di Kean che sta bene e motivato nessuno si vorrebbe privare però la clausola a quota 62 milioni è lo sfogo per ragionare su una possibile cessione a cifre più basse, mentre con De Gea è molto probabile un incontro a salvezza raggiunta per capire se le intenzioni sono ancora quelle di quando a fine maggio scorso il contratto è stato esteso fino al 2028 o se, viceversa, le voci del momento (la Juventus segue il portiere spagnolo) possono diventare voglia di cambiare. Accanto a Fagioli e nella stessa posizione seppur con sfumature comunque differenti. Poi, scrive il Corriere, ci sono Dodo, Gudmundsson, Piccoli, Fazzini, Fortini e Comuzzo, senza dubbio elementi-cardine nel progetto che sarà proprio per la loro rilevanza nella combinazione fattore tecnico-fattore economico. Detto che per i giovani da Balbo e Koaudio passando per Martinelli, quest’ultimo punto più alto dei prestiti che rientreranno alla base, sarà fatto un discorso a parte.