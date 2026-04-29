Mercoledì decisivo per gli infortunati: buone notizie per Paolo Vanoli

Mercoledì decisivo per gli infortunati: buone notizie per Paolo VanoliFirenzeViola.it
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di Redazione FV

Ripartono gli allenamenti in casa Fiorentina e sul Corriere dello Sport ecco il punto sugli acciaccati di casa viola: Robin Gosens va verso il recupero, il terzino tedesco, uscito anzitempo a Lecce per un infortunio alla coscia, conta di essere a disposizione per la gara di lunedì contro la Roma; stesso discorso per Fabiano Parisi, il cui edema osseo al piede destro è in fase di miglioramento. Da monitorare Luis Balbo, che ha dovuto alzare bandiera bianca all'Artemio Franchi per via di un acciacco fisico.

Moise Kean prosegue il suo piano di contenimento del dolore alla tibia, mentre Niccolò Fortini è ancora alle prese con una sindrome retto-adduttoria. A proposito di adduttore, Roberto Piccoli sta lavorando per smaltire il guaio alla coscia che lo perseguita da due settimane, scrive il Corriere.