Funaro: "L'ampliamento degli orari dei cantieri accelererà i lavori del Franchi"
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A margine della cerimonia d'inaugurazione dell'anno giudiziario tributario 2026, la sindaca di Firenze Sara Funaro ha commentato le ultime novità riguardanti lo stadio Franchi, su tutte l'ampliamento degli orari di lavoro nei cantieri: "Quello dei lavori serali è un passaggio importante. Si parla di un periodo temporaneo, proroga dei lavori dalle 6 di mattina fino alle 22, questo permetterà di dare un'accelerata e di andare avanti col cronoprogramma.
Poi via via affronteremo, se ci sarà la possibilità come auspico, l'eventualità di poter ampliare ulteriormente i lavori. Il nostro obiettivo è mantenere il cronoprogramma saldo".
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