Croci brucia le tappe, piace anche a Mancini: può fare il Mondiale U17

Roberto Mancini ha messo gli occhi su uno dei prospetti più interessanti del settore giovanile della Fiorentina. Come scrive il Corriere Fiorentino, il commissario tecnico azzurro ha avuto modo di osservare da vicino al Viola Park il giovane Federico Croci, attaccante classe 2010 e già protagonista con la Primavera di Andreazzoli. Le sue qualità hanno colpito Mancini, che ne ha parlato pubblicamente in conferenza stampa: "Ho avuto modo di seguirlo, è indubbiamente molto bravo. È un 2010, ma tecnicamente e fisicamente non sfigura affatto al cospetto dei 2007". Un'investitura importante per un ragazzo che ha già realizzato sette gol con la Primavera viola e altri due nella finale del Torneo di Viareggio.

Il percorso

Croci è già entrato nel giro delle nazionali giovanili, dopo essere stato convocato recentemente per uno stage dell'Under 18 a Roma. Insieme al 2009 dell'Atalanta Olivieri, rappresenta uno dei profili più giovani tra quelli che si stanno avvicinando al gruppo destinato a partecipare al Mondiale Under 17 in Qatar, in programma dal 19 novembre al 13 dicembre. Un'ulteriore conferma della crescita del talento viola, che sta bruciando le tappe nonostante la giovanissima età.