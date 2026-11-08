Fiorentina-Juventus 2-2, le pagelle: Pellegrino un gladiatore, Njie punge, Pedro e Franco ok. Ma dietro sono i soliti problemi

DE GEA - Buono il primo intervento sul tiro di Cabal, non altrettanto l’uscita a seguire che porta ancora il bianconero a cercare la conclusione a rete. Battuto da Woltemade che segna un rigore in movimento è invece ottimo nei riflessi rispondendo di piede sul tedesco più tardi. Uscita più che rivedibile sul secondo gol della Juventus a conferma di una problematica sulla quale non riesce a intervenire, 5

JIMENEZ - Una leggerezza sul primo pallone giocato sulla quale di fatto regala il primo corner della sfida. Dopo che gli scappa McKennie dalle sue parti sbuca anche Woltemade sul gol del pari bianconero, lui però si fa perdonare propiziando il raddoppio di Njie con il suo cross basso, 6

DRAGUSIN - Tiene alta la guardia durante il forcing bianconero nella prima parte del primo tempo, ma sul gol bianconero concede troppo spazio e più o meno stesso dicasi per il colpo di testa alto di Douglas Luiz. Non fa tesoro delle situazioni precedenti e si fa sovrastare anche da Bremer sul gol del 2-2 mentre quando la gira in rete di testa spinge troppo platealmente l’avversario. Poche gioie, molti dolori, 5

VIERY - In difficoltà nel primo duello con Kolo Muani trova comunque le misure sulle chiusure dentro l’area di rigore fino a quando l’attaccante lo salta nuovamente e offre a Woltemade la palla del pareggio. Va più o meno nello stesso modo più tardi e serve un bell’intervento di piedi di De Gea per evitare il peggio. Secondo tempo meno in affanno ma sembra ancora molto poco a suo agio davanti a De Gea, 5

JOAO MARIO - Prende in consegna Kolo Muani per larghi tratti del primo tempo con risultati altalenanti. Ricomincia la ripresa con un po’ d’affanno su McKennie che chiama al tiro Douglas Luiz ma è determinante nell’anticipare McKennie davanti a De Gea dopo il gol di Njie. Rischia qualcosa anche su un pallone che gli rimbalza sul braccio dentro l’area, 5,5

NDOUR - Assente ingiustificato in interdizione nella prima mezz’ora di gioco non va meglio fino all’intervallo, con un unico tentativo (debole) di tiro. Anche nel secondo tempo non trova il ritmo partita e non si propone negli inserimenti. Deludente, 5

OULAI - Prima chiusura all’altezza su un’iniziativa di Kolo Muani, in più quando deve temporeggiare ci riesce con buona lucidità, ma l’impostazione non è esattamente il suo forte. Rimedia il giallo in avvio di ripresa per una protesta un po’ ingenua ma la sua crescita prosegue in modo evidente, 6,5

DAL 19’st FAGIOLI - Regala un po’ di ordine in una fase della partita in cui comunque i viola tengono lontana la Juve dall’area, 6

MASTANTUONO - Aspetta un attimo di troppo su una delle prime ripartenze della sfida vedendosi respingere il tiro dal limite. Si sacrifica comunque molto nei raddoppi e nei rientri a metà campo. Iniziativa personale con tiro respinto sul finire di primo tempo che bissa nei primi minuti del secondo tempo mandando a lato non di molto. Instancabile, sfiora il gol nel finale trovando la risposta di Vicario, 6,5

GONÇALVES - Corner al bacio per la testata del gol di Pellegrino, ma anche qualità su ogni pallone giocato. Servito da Pellegrino dentro l’area, sul finire di primo tempo, non sfrutta al meglio l’opportunità. Chiude una prima frazione apprezzabile con un cross per Pellegrino che manda alto, praticamente una rarità in casa viola. Esce tra gli applausi più che meritati, 6,5

Dal 19’st BRESCIANINI - Prova a far valere il fisico negli scontri e tutto sommato riesce a farsi valere oltre a un tiro che obbliga Vicario alla respinta nel recupero, 6

NJIE - Dopo i primissimi istanti bianconeri rompe il ghiaccio guadagnandosi il primo angolo dei suoi, poi si fa trovare in chiusura a supporto di Joao Mario. Un po’ discontinuo col passare dei minuti ma tempista nel migliore dei modi quando ribadisce in rete il pallone vagante dopo il cross di Jimenez. Il gol gli fa bene anche mentalmente e chiude in crescendo, 7

Dal 40’st GNONTO - S.v.

PELLEGRINO - La partita comincia come meglio non si poteva con un’incornata da vero bomber sotto la traversa dopo appena 4 minuti. Si fa trovare anche davanti a De Gea sui tentativi su palla alta della Juve. Sfrutta qualche traversone in più rispetto al solito e di testa manda alto poco prima di tornar negli spogliatoi mentre non arriva di poco sul corner che consente a Bremer di segnare. Gladiatore, 7

Dal 40’st BETO - S.v.

VANOLI - Sbilancia la sua formazione all’attacco, come tutti chiedevano, e trova spazio tra i titolari sia a Oulai, accanto a Ndour, sia a Gonçalves a formare una linea a tre dietro alla punta Pellegrino, come tutti chiedevano. In realtà la sua squadra aspetta eccome i bianconeri e li punisce su angolo passando subito in vantaggio, ma comunque lascia tutta l’iniziativa agli avversari. Alla lunga il possesso palla bianconero ha la meglio sulle debolezze difensive dei viola e Woltemade trova il pari. In avvio di ripresa, approcciata bene, trova il vantaggio grazie al terzo gol consecutivo di Njie. Avanti nel risultato inserisce Fagioli e Brescianini per l’ammonito Oulai e un positivo Gonçalves, ma paga dazio sul corner che consente a Bremer di pareggiare nuovamente. Nel finale entrano anche Gnonto e Beto, il tentativo di provare a vincere è comprensibile e apprezzabile, ma con questa fase difensiva è molto complicato, 6,5