VIDEO FV, UNA DOMENICA SENZA CALCIO, MA L'INNO SI CANTA LO STESSO

Dall'Emilia all'Olanda passando ovviamente per la Toscana. FirenzeViola.it ha lanciato un'iniziativa per oggi alle 15, giorno e orario in cui la Fiorentina sarebbe dovuta scendere in campo contro il Brescia al Franchi: cantare l'inno della Fiorentina dalla propria abitazione, dove tutta Italia è relegata per evitare lo spargersi del Coronavirus.

In una domenica senza calcio, un modo per non far disperdere la passione e magari passare qualche minuto in un momento non semplice per tutto il Paese. La risposta non si è fatta attendere: in tanti hanno voluto condividere anche solo una parte dell'inno interpretato da Narciso Parigi. Chi più scherzosamente, chi più seriamente.

Il tifo gigliato ha risposto presente, senza confini o barriere che possano tenere distanti chi attende che tutto questo sia passato anche per poter tornare al Franchi, urlare l'inno e supportare la Fiorentina. In attesa che quel momento torni presto, FirenzeViola.it spera di regalare a chi guarderà questo video un sorriso. Eccolo: