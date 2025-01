UN MERCATO IN DIFESA

FirenzeViola.it

Sembrava il reparto meno bisognoso di ritocchi, eppure dopo il passaggio di testimone tra Quarta e Valentini è soprattutto di difensori che si parla in casa viola. Archiviato l'arrivo del centrale ex Boca Juniors, e in attesa del saluto ufficiale al Chino in arrivo nelle prossime ore (LEGGI QUI), la dirigenza viola continua a tener d'occhio il reparto arretrato con il nome di Pablo Marì in prima fila. Il difensore del Monza ha il pieno gradimento di Palladino che l'ha già allenato nelle passate stagioni, adesso si tratta di convincere Galliani e il club brianzolo magari inserendo il nome di Moreno (LEGGI QUI).

Folorunsho dopo il match di domani - Intanto è prossima alla chiusura un'altra trattativa, quella per il centrocampista del Napoli Folorunsho. Fuori dal gradimento di Antonio Conte il mediano arriverà con la formula del prestito (fino a giugno) con obbligo di riscatto fissato tra gli 8 e 9 milioni di euro, per lui è già pronto un contratto di quattro anni. In questo modo il tecnico viola avrà un'altra alternativa in mezzo al campo dopo lo stop di Bove, ma tutto verrà definito solo dopo la sfida di domani di campionato contro i partenopei

La Roma su Kayode - Tornando alla difesa non solo Biraghi ha le valigie pronte. Per l'ex capitano si sarebbe fatto vivo il Bologna di Italiano dopo che per Lykogiannis si sono concretizzate le voci di una partenza mentre sull'altra fascia Kayode continua ad attirare più di un'attenzione. Dopo Brentford e Parma, con il quale i viola potrebbero parlare di Coulibaly, adesso sarebbe la Roma la nuova pretendente a patto di accettare un prestito secco, formula più che gradita dalla Fiorentina. Ipotesi ancora da concretizzare, al contrario di Luiz Henrique vicinissimo al Lione (LEGGI QUI), seppure sia soprattutto in difesa che il mercato il viola sta già entrando nel vivo.