FirenzeViola I primi giorni del "Pioli's on fire". Il discorso ha già conquistato tutti

Sono stati giorni intensi per Stefano Pioli, fin dal momento del suo ritorno a Firenze nella mattinata di domenica. Da Riyad alla Toscana il passo non è certo breve e le sue parole pronunciate ieri sera dallo stadio Curva Fiesole del Viola Park nella festa per la presentazione delle squadre hanno certificato tutta l'emozione di un tecnico che dopo aver vinto e guadagnato tanto è voluto tornare nella sua seconda casa, la Fiorentina. Riavvolgiamo un attimo il nastro e proviamo a ricostruire cosa ha fatto il nuovo allenatore viola in queste giornate di lavoro.

L'arrivo, i primi incontri con i dirigenti viola e la cena di squadra

Li conosceva già, chi più chi meno, ma per Pioli è stato bello anche ritrovare delle facce note nella dirigenza. Da Pradè, incrociato tante volte in carriera e diventato quasi confidente nelle scorse settimane dopo l'accordo, fino a Ferrari che è stato uno dei primi a contattarlo per convincerlo a sposare la Fiorentina, forti di un rapporto cementificato nella tragedia Astori e in annate di grandi emozioni nella precedente esperienza del tecnico in viola. L'unico volto veramente nuovo per Pioli è stato il dt Goretti, con il quale però è scattata subito l'intesa. La giornata di domenica si è conclusa con la firma sul nuovo contratto che legherà Pioli per due anni più uno alla Fiorentina, poi nella serata di domenica l'arrivo dei calciatori per la prima cena di squadra e l'inizio del ritiro al Viola Park.

Un discorso che ha conquistato tutti

Nei suoi primi approcci con i calciatori, Pioli ha già pronunciato almeno un paio di discorsi di fronte a tutti. Uno nella prima cena di squadra, un altro ieri nel padiglione del Viola Park, concentrandosi tanto sull'emozioni di vestire una maglia gloriosa come quella della Fiorentina e provare a farlo ancora di più nell'anno del centenario. Un discorso che ha provato a toccare le corde emotive dei presenti, soddisfatti di quanto sentito. Lo ha accennato anche qualche giocatore nella festa pubblica davanti al microfono. Tra i primi test fisici e le motivazioni da trovare, inizia una nuova stagione con il primo allenamento di gruppo vero in programma oggi pomeriggio al Viola Park. È iniziata l'era Pioli, fatta di lavoro ma anche di emozione.