QUARTA, Non si allena al VP, partenza tra oggi e domani

Fonte: Ludovico Mauro

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Lucas Martinez Quarta è ormai prossimo a diventare un nuovo giocatore del River Plate. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it, però, il classe '96 non è ancora partito per l'Argentina. La squadra di Palladino si sta allenando in questi minuti al Viola Park, col centrale assente per ovvi motivi, essendo virtualmente già ceduto al River Plate. Non è escluso che il "Chino" lasci l'Italia proprio oggi, sta di fatto che attualmente non si trova al centro sportivo di Bagno a Ripoli, con la partenza per il ritorno in patria ancora da definire tra oggi e domani.