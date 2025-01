MARÍ E L'IPOTESI SCAMBIO CON MORENO. OGGI PARTE IL CHINO, LA VIOLA CERCA UN ALTRO CENTRALE

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Un argentino che va, uno che viene, e uno a metà strada. Sembra l’inizio di una barzelletta, ma è la fotografia dei movimenti di mercato della Fiorentina per la propria linea difensiva. Un reparto che ha abbracciato ieri Nicolas Valentini, arrivato dal Boca Juniors ma che farà i conti, inevitabilmente, con un periodo di adattamento ad un nuovo mondo e a un nuovo calcio. Nonostante si sia allenato con i suoi ex compagni fino a poche settimane fa, con Gago che voleva anche impiegarlo per gli ultimi impegni dell’anno solare, Valentini non gioca una partita ufficiale dallo scorso 10 aprile e non avrà, per forza di cose, ora come ora, tanti minuti nelle gambe.

Nicolas in, Chino out già oggi

Per un argentino che va, dicevamo, uno che esce. Non è nuova infatti la notizia che vede Lucas Martinez Quarta prossimo a lasciare Firenze: il Chino abbandonerà il capoluogo toscano in giornata, pronto a sposare per la seconda volta i colori di una vita, quelli del River Plate. E dopo essersi congedato ieri dal pubblico del Franchi, il classe ‘96 ha sfruttato anche i social per salutare ancora una volta i tifosi viola, rispondendo a un post su X del giornalista Massimo Marianella (LEGGI QUI).

Marì chiesto da Palladino. Moreno la carta?

Tutti motivi per cui la squadra mercato di Commisso cercherà verosimilmente un altro difensore da aggiungere al mazzo, profilo che potrebbe risultare essere Pablo Marì. Centrale con cui ha lavorato già a Monza Raffaele Palladino, che avrebbe indicato a Pradè e Goretti proprio lo spagnolo tra i nomi per rafforzare il pacchetto arretrato. E qui, vista la classifica tutt’altro che agevole della formazione brianzola, potrebbe tornare utile una carta che Palladino non ha mai utilizzato con frequenza, anzi. Trattasi di Matias Moreno, impiegato col contagocce da Palladino e che potrebbe essere la contropartita da inserire (con l’aggiunta, chiaramente, di un conguaglio economico) nell’affare per strappare al Monza Pablo Marì, riconosciuto come un fedelissimo anche dal neo-tecnico Bocchetti. Un’idea di cui magari parleranno presto Galliani e Pradè, mentre la Fiorentina continua a supervisionare anche alternative per trovare almeno un altro difensore e chiudere il reparto.