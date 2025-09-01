Live Ultimo giorno di mercato: no alla Roma per Fortini, Bianco in Grecia e le uscite

fonte dalla redazione Luciana Magistrato, Samuele Fontanelli e Ludovico Mauro, da Milano Pietro Lazzerini e Niccolò Santi

14:22 - "Sono davvero entusiasta di iniziare e di conoscere i miei nuovi compagni. Non vedo l'ora di giocare allo stadio per incontrare i nostri tifosi e per dare una mano alla squadra nel raggiungere gli obiettivi prefissati. Voglio portare le miei qualità e rendere felici i tifosi". Queste le prime parole da giocatore gigliato di Tariq Lamptey.

14:06 - Nelle score ore c'è stato un tentativo della Roma per Niccolò Fortini. Sabato mattina c’è stato un contatto diretto tra Daniele Pradè, Roberto Goretti e il direttore sportivo della Roma Frederic Massara. I giallorossi hanno avanzato una proposta concreta: un prestito oneroso da 3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 13 milioni. Nonostante l’offerta importante, la Fiorentina ha risposto con un secco no

14:01 - Alessandro Bianco sta per diventare un nuovo giocatore del Paok Salonicco, dove si trasferirà con la formula del prestito secco per la prossima stagione. La Fiorentina, una volta trovato l'accordo per il trasferimento, per permettere l'operazione con questi termini ha esercitato prima l'opzione di rinnovo per un altro anno a favore del club, allungando il contratto del classe 2002 al 30 giugno 2027. In questo modo l'affare con i greci è andato a buon fine - senza il rischio di perdere il ragazzo a parametro zero tra dodici mesi - e nelle prossime ore è attesa l'ufficialità.

13:55 - Poche offerte anche per Barak. Diversamente da quanto fatto da Brekalo, che ha rescisso il suo contratto con i viola per accasarsi a zero al Real Oviedo, Barak non sembra intenzionato a rescindere il proprio accordo con il club gigliato.

13:50 - Nessuna offerta offerta per adesso per Beltran. L'argentino va verso la permanenza a meno che non arrivino proposte per lui in queste ultime ore di mercato o anche nei prossimi giorni da parte di quei campionati che chiuderanno il mercato successivamente.

13:28 - Altri due giocatori stranieri che viaggiano intorno ai quaranta anni (dopo Dzeko e Modric) in arrivo in serie A: per il Pisa è sbarcato a Bologna (dove sosterrà le visite) il difensore quarantenne Raùl Albiol, ex Real Villarreal e Napoli, mentre a Cremona è arrivato l'attaccante trentottenne inglese Jamie Vardy, anche lui sta sostenendo le visite per diventare un giocatore di serie A.

13:10 - Legata alla permanenza di Comuzzo c'è la trattativa arenata con Victor Lindelof: I viola avevano chiesto un po' di pazienza al difensore svedese, (per concretizzare prima una cessione, in particolare quella di Pietro Comuzzo) che però, svincolato, alla fine ha accettato l'offerta dell'Aston Villa.

13:06 - La situazione di Pietro Comuzzo: l'Atalanta dopo il rifiuto all'Arabia era l'opzione più verosimile, come scrive il Corriere dello Sport, in effetti i bergamaschi stavano valutando la possibilità di formulare una prima proposta alla Fiorentina, ma non per la cifra 30-35 milioni. Il dg della Fiorentina Ferrari ieri ha spiegato: "Dall’Atalanta non è arrivato nulla. Sta qua con noi, secondo me resta. Se poi arriva chissà cosa, o Pietro chiede di andare via, magari cambia lo scenario".

12:50 - Amir Richardson è in uscita, per lui ci sono il Verona in serie A e il Siviglia in Liga, che avrebbe la preferenza del franco-marocchino. In entrambi i casi la Fiorentina lo cederebbe in prestito secco. Più sullo sfondo il Pisa.

12:07 - Rinnovo in casa Fiorentina: per le Women ha prolungato fino al 2028 Emma Severini.

12:00 - La Fiorentina, negli ultimi minuti, ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo dal Brighton di Tariq Lamptey. La Fiorentina versa 6 milioni di euro più bonus nelle casse del Brighton mentre il giocatore ha firmato un contratto triennale con opzione a 1,25 milioni a stagione.

Iniziano le ultime ore di questa sessione di calciomercato che in Italia chiuderà stasera alle 20. Per quanto riguarda la Fiorentina intanto questa mattina ha ufficializzato l'acquisto di Tariq Lamptey ed è in attesa dell'ufficialità di alcune uscite, di Ikoné al Paris Fc e di Bianco al Paok in particolare. Seguite queste ultime ore con il live a cura della redazione di FirenzeViola e con i nostri due invitati a Milano, Niccolò Santi e Pietro Lazzerini.