Bianco passa al Paok in prestito, ecco il comunicato della Fiorentina

Bianco passa al Paok in prestito, ecco il comunicato della Fiorentina
Oggi alle 16:30
di Redazione FV

Adesso è ufficiale, Alessandro Bianco è un nuovo giocatore del Paok Salonicco. Dopo aver esercitato prima l'opzione di rinnovo per un altro anno, allungando il contratto del classe 2002 al 30 giugno 2027, la Fiorentina ha lasciato partire l'ex Monza per la Grecia. Il mediano scuola Torino passa al Paok Salonicco in prestito.

Di seguito il comunicato della Fiorentina: "ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Bianco al Paok F.C".