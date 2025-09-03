Pioli: "Con Kean lavoriamo per migliorare i tempi in attacco. Più avanti stabiliremo i nostri obiettivi"

vedi letture

Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, ha rilasciato una breve intervista a Sport Mediaset ripartendo dal suo ritorno in viola: "Sto affrontando questa esperienza con tanto entusiasmo e tanta energia. Ho trovato tanto affetto nei miei confronti e questo mi dà la motivazione e la determinazione per essere il meglio possibile".

Kean dovrà confermarsi dopo la scorsa stagione?

"Kean sta lavorando molto bene. Puntiamo a migliorare alcune situazioni e e stiamo lavorando per sviluppare tempi d'attacco migliori per garantirgli altre possibilità offensive".

Campionato e Coppe, su cosa punterete?

"Non so se punteremo mai a un solo obiettivo piuttosto che un altro, siamo solo all'inizio e dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo. Dobbiamo pensare una partita alla volta per poi vedere la nostra posizione e i nostri riferimenti quali potranno essere più avanti".