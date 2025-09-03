Calciomercato Parisi, tra rinnovo in sospeso e fiducia da conquistare. E a gennaio occhio al Torino

vedi letture

Fabiano Parisi nell’ultimo giorno di calciomercato poteva seriamente lasciare la Fiorentina. La società ha valutato la sua cessione in prestito, anche perché già coperta sulla fascia sinistra con la promozione di Niccolò Fortini. Dopodiché l’ex Empoli non ha ricevuto offerte concrete, quindi è rimasto in maglia viola come terza alternativa a Gosens. La sua permanenza non è ancora del tutto scontata considerando i mercati esteri ancora aperti, ma per ora è un giocatore a disposizione di Pioli.

Rinnovo in stand by.

I dirigenti gli avevano anche prospettato un rinnovo annuale (ad oggi in sospeso), presumibilmente per acquistare forza sul piano economico nel momento in cui ci fosse stata la possibilità di trattare la sua cessione. Il tecnico viola non è rimasto entusiasta del rendimento di Parisi durante la preparazione estiva, per questo motivo si aspetta un’inversione di tendenza da parte del classe 2000. Che, acquistato dalla Fiorentina due anni fa, ancora oggi non ha saputo ritagliarsi il suo spazio a Firenze.

Moto d’orgoglio.

Adesso serve che il terzino campano spinga sull’acceleratore, anche perché la Fiorentina ha puntato forte su di lui nell’estate 2023. Gli ha prospettato un contratto molto lungo: fino al giugno del 2028. E se dovesse concretizzarsi il rinnovo, lo sarebbe a maggior ragione. L'idea sarebeb di portarlo a scadenza nel giugno del 2029. Sta di fatto che Parisi deve convincere società e allenatore, iniziando a sfoderare prestazioni di livello. E a gennaio si vedrà. Magari ci ripenserà il Torino di Urbano Cairo...