Calciomercato Richardson, occhio ai mercati ancora aperti: l'entourage sonda il terreno

vedi letture

L'ultimo giorno di calciomercato, in casa viola, è stato frenetico soprattutto per qualcuno considerato esubero. È il caso ad esempio di Amir Richardson, cercato da qualche squadra con cui, per motivi diversi, non ha concretizzato. Al di là del timido interesse del Pisa, nelle ultime ore di trattative si sono fatti avanti due club in particolare: Hellas Verona e Siviglia. Il centrocampista avrebbe preferito un trasferimento in Spagna, sta di fatto che i gialloblù hanno spinto sull'acceleratore provando a convincerlo. Ma niente.

Occhio ai mercati aperti.

Questo non toglie che Richardson possa ugualmente lasciare la Fiorentina. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it il suo entourage esplorerà i mercati non ancora chiusi, come quello turco che terminerà il 12 settembre, al pari della Grecia e la Russia. L'Arabia andrà avanti fino all'11 settembre, il Qatar fino al 16. In Brasile hanno fissato la fine delle trattative per domani, 3 settembre (CLICCA QUI per la lista completa con tutte le date). Ad ogni modo non è da escludere in assoluto la cessione del classe 2002.

La strategia del club.

La Fiorentina ha una buona considerazione di Richardson e non vuole perderlo a titolo definitivo, per questo nelle scorse ore si è provato a piazzarlo con la formula del prestito secco. Stefano Pioli, almeno per il momento, non lo considera un profilo funzionale al suo progetto, di qui l'idea della cessione. L'allenatore lo ha provato come regista, con scarsi risultati. Il suo contratto scadrà nel giugno del 2029, quindi è ancora lecito attendersi una partenza per un solo anno così da tornare con un bagaglio d'esperienza maggiore.