Marcello Quinto (coll. De Zerbi): "Lamptey migliore di Dodo in un aspetto: ecco quale"

Marcello Quinto, collaboratore tecnico di Roberto De Zerbi nella sua esperienza al Brighton e in quella attuale all'Olympique Marsiglia (nonché per un biennio vice di Alberto Aquilani sulla panchina della Fiorentina Primavera), ha parlato nel corso di "Palla al Centro" su Radio FirenzeViola per presentare uno degli ultimi acquisti della Fiorentina, ovvero Tariq Lamptey: "Lamptey è innanzitutto un ragazzo eccezionale e poi è un ottimo giocatore. Il vantaggio rispetto a Dodo è che - almeno con noi al Brigthon faceva così - gioca sia a destra che a sinistra. Anche se è "piccolino" ha energia e una discreta gamba. Darà una grossa mano alla Fiorentina. L'unico neo, nei due anni che lo abbiamo allenato, è che ha avuto qualche problema di troppo da un punto di vista fisico. Sono contento per l'acquisto che ha fatto il club viola. I tifosi lo apprezzeranno di sicuro perché mette tutto quello che ha a disposizione dell'allenatore e dei compagni di squadra".

Può fare solo il quinto o può ricoprire anche altri ruoli?

"È molto istintivo. Non può giocare da centrale, questo è sicuro. Lui può fare sia il terzino a quattro che il quinto perché ti garantisce un'energia che lo tiene sempre dentro al campo. Con Dodo si somigliano tanto".

A parità di condizioni chi è più forte?

"Sono diversi per alcune caratteristiche. Sono due ottimi giocatori che daranno una grossa mano alla Fiorentina. Ha più fase difensiva rispetto a Dodo anche se il brasiliano è migliorato tanto da quando è in Italia. Dodo ha qualcosa in più nell'ultimo terzo di campo, nella rifinitura. Quando arriva in fondo ha la scelta giusta mentre Lamptey è più istintivo e capace in fase difensiva".

A Dodo è stato chiesto di segnare di più, vale anche per Lamptey?

"Ogni giocatore ha margini di miglioramenti, li hanno sia Dodo che Lamptey. Pioli è un allenatore navigato e saprà sicuramente tirare fuori il meglio da entrambi".

