Ufficiale

Barak va in Serie B, passa in prestito secco alla Sampdoria

Barak va in Serie B, passa in prestito secco alla SampdoriaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom
Oggi alle 17:08Primo Piano
di Redazione FV

Adesso è ufficiale. La Fiorentina ha ceduto Antonin Barak in prestito secco alla Sampdoria. Il club blucerchiato, come si apprende dalla Lega Serie B, ha depositato in lega il contratto del ceco che quindi la prossima stagione giocherà in cadetteria con la maglia dei genovesi. Dopo l'avventura al Kasimpasa in Turchia un altro prestito per l'ex Verona.