Barak va in Serie B, passa in prestito secco alla Sampdoria
Adesso è ufficiale. La Fiorentina ha ceduto Antonin Barak in prestito secco alla Sampdoria. Il club blucerchiato, come si apprende dalla Lega Serie B, ha depositato in lega il contratto del ceco che quindi la prossima stagione giocherà in cadetteria con la maglia dei genovesi. Dopo l'avventura al Kasimpasa in Turchia un altro prestito per l'ex Verona.
Viola, andamento lento: due pareggi. Il centrocampo deve suggerire idee. Piccoli si batte, Kean un po' sottotono. Mercato: forse un mediano al fotofinish... Comuzzo resta, ma manca un difensoredi Mario Tenerani
