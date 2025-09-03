Serie A, anticipi e posticipi: ecco il calendario della Fiorentina fino a novembre
FirenzeViola.it
La Lega Serie A ha reso note date e orari degli anticipi e i posticipi del campionato fino alla dodicesima giornata. Queste le decisioni relative alla Fiorentina.
Fiorentina-Como: domenica 21 settembre ore 18:00 (Dazn e Sky)
Pisa-Fiorentina: domenica 28 settembre ore 15:00 (Dazn)
Fiorentina-Roma: domenica 5 ottobre ore 15:00 (Dazn)
Milan-Fiorentina: domenica 19 ottobre ore 20:45 (Dazn)
Fiorentina-Bologna: domenica 26 ottobre ore 18:00 (Dazn e Sky)
Inter-Fiorentina: mercoledì 29 ottobre ore 20:45 (Dazn e Sky)
Fiorentina-Lecce: domenica 2 novembre ore 15:00 (Dazn)
Genoa-Fiorentina: domenica 9 novembre ore 15:00 (Dazn)
Fiorentina-Juventus: sabato 22 novembre ore 18:00 (Dazn)
Pubblicità
Primo Piano
Pioli: "Con Kean lavoriamo per migliorare i tempi in attacco. Più avanti stabiliremo i nostri obiettivi"
La sensazione è quella di sempre: la Fiorentina rischia di essere l'eterna incompiuta. Mercato da 6, niente di più: mancano almeno due giocatori. Pioli però deve prendere in mano la squadra, perché si può certamente fare meglio di cosìdi Lorenzo Di Benedetto
Le più lette
1 La sensazione è quella di sempre: la Fiorentina rischia di essere l'eterna incompiuta. Mercato da 6, niente di più: mancano almeno due giocatori. Pioli però deve prendere in mano la squadra, perché si può certamente fare meglio di così
3 Nicolussi Caviglia si presenta: "Ho un grande rapporto con Kean. Io e Fagioli complementari. Mi ispiro al gol e all'Iliade"
Copertina
Freitas: "La Fiorentina soffre le aspettative dei propri tifosi ma ha tutto per far bene. Kean può crescere ancora. Vi spiego l'idea di calcio di Pioli"
Pioli: "Con Kean lavoriamo per migliorare i tempi in attacco. Più avanti stabiliremo i nostri obiettivi"
Angelo GiorgettiIl voto al mercato è positivo (con un paio di dubbi). Brava Fiorentina a trattenere i migliori, compreso Comuzzo. Ora ci sono alternative in ogni ruolo. Grana esuberi e rosa troppo lunga: difficile rimediare gli errori del passato
Mario TeneraniViola, andamento lento: due pareggi. Il centrocampo deve suggerire idee. Piccoli si batte, Kean un po' sottotono. Mercato: forse un mediano al fotofinish... Comuzzo resta, ma manca un difensore
Ludovico MauroLiveTorino-Fiorentina 0-0, triplice fischio. Finisce senza reti una gara con poche emozioni
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com