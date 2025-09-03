Serie A, anticipi e posticipi: ecco il calendario della Fiorentina fino a novembre

Serie A, anticipi e posticipi: ecco il calendario della Fiorentina fino a novembreFirenzeViola.it
Oggi alle 17:16Primo Piano
di Redazione FV

La Lega Serie A ha reso note date e orari degli anticipi e i posticipi del campionato fino alla dodicesima giornata. Queste le decisioni relative alla Fiorentina. 

Fiorentina-Como: domenica 21 settembre ore 18:00 (Dazn e Sky)

Pisa-Fiorentina: domenica 28 settembre ore 15:00 (Dazn)

Fiorentina-Roma: domenica 5 ottobre ore 15:00 (Dazn) 

Milan-Fiorentina: domenica 19 ottobre ore 20:45 (Dazn)

Fiorentina-Bologna: domenica 26 ottobre ore 18:00 (Dazn e Sky)

Inter-Fiorentina: mercoledì 29 ottobre ore 20:45 (Dazn e Sky) 

Fiorentina-Lecce: domenica 2 novembre ore 15:00 (Dazn) 

Genoa-Fiorentina: domenica 9 novembre ore 15:00 (Dazn) 

Fiorentina-Juventus: sabato 22 novembre ore 18:00 (Dazn) 