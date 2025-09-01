Le prima parole di Lamptey: "Entusiasta di iniziare. Voglio rendere felici i tifosi"

vedi letture

Tariq Lamptey da questa mattina è ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina. L'ormai ex Brighton è passato dai Seagulls ai viola a titolo definitivo per 6 milioni di Euro più bonus. Queste le sue prime parole da giocatore della Fiorentina ai microfoni ufficiali del club: "Sono davvero entusiasta di iniziare e di conoscere i miei nuovi compagni. Non vedo l'ora di giocare allo stadio per incontrare i nostri tifosi e per dare una mano alla squadra nel raggiungere gli obiettivi prefissati. Dopo aver parlato con il direttore sportivo e con l'allenatore il progetto è chiaro, partendo da una base di giocatori della passata stagione.

Io voglio portare le miei qualità per aiutare la squadra. Vorrei far sapere a tutti quanto sono contento di poter giocare qua. Voglio rendere felici i tifosi e aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi della stagione. Forza viola".