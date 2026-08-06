Dagli inviati L'arrivo di Mastantuono a Firenze: che entusiasmo per l'argentino!

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Franco Mastantuono è arrivato a Firenze, con un volo privato all'aeroporto di Peretola, dove ad accoglierlo ci sono oltre 500 tifosi con maglie e sciarpe della Fiorentina, oltre a qualche bandiera anche dell'Argentina, mentre intonano cori per lui e la Viola in generale. Il giocatore stasera sarà poi direttamente al Viola Park ad assistere all'amichevole della Fiorentina con il Deportivo, per un altro bagno di entusiasmo mentre domani finirà l'iter delle visite mediche. Il giocatore scortato al van è sembrato molto sorpreso ma non ha parlato, tirato a destra e sinistra dai tifosi per strappare il primo selfie.

La formula e le cifre

Il giocatore argentino arriva in prestito secco dal Real Madrid, fino a giugno quando però i due club, in caso di Europa che conta, potrebbero riparlarne. Il Real Madrid e la Fiorentina si divideranno lo stipendio del giocatore che si aggira sui 3.8 milioni.