FirenzeViola Totoformazione, squadra che vince non si cambia: Palladino col Milan conferma il solito 11

Col vento in poppa e pochissime defezioni. La Fiorentina veleggia verso San Siro praticamente al meglio delle sue condizioni, con la sola assenza di Robin Gosens (il problema al ginocchio l’ha costretto a lavorare a parte tutta la settimana) per la gara di stasera contro il Milan. Che Palladino affronterà quindi con l’organico quasi completo (oltre al tedesco manca solo Colpani) e col petto gonfiato dall’ottimo momento di forma, certificato sia prima che dopo la sosta da vittorie pesanti e convincenti.

"Squadra che vince non si cambia"

Tanto che la formazione di questa sera ricalcherà in tutto e per tutto, almeno da attese, il miglior undici dell’ultimo periodo, quello capace di stendere Panathinaikos, Juventus e Atalanta. Non c’è infatti alcun dubbio sullo schieramento iniziale che adotterà Palladino per fronteggiare i rossoneri, con la stampa locale e nazionale che converge interamente sulla stessa formazione attesa stasera in casa del Diavolo. De Gea a difendere la porta senza dover spiegare il perché, confermato anche il coriaceo blocco difensivo Pongracic, Pablo Mari e Ranieri come incipit dell’ormai collaudato 3-5-2. Dodo e Parisi sulle corsie esterne - intoccabile il brasiliano, l’ex Empoli a fare le veci di Gosens -, Cataldi in cabina di regia coadiuvato da un Mandragora in grande spolvero e dall’estro e la fantasia di Fagioli. Stesse doti che porterà con sé, qualche metro più avanti, Gudmundsson, a svariare attorno ai movimenti di bomber Kean.

Questa la probabile formazione della Fiorentina per la gara di stasera contro il Milan, secondo i principali quotidiani italiani e locali:

La Gazzetta dello Sport (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Cataldi, Parisi; Gudmundsson, Kean.

FirenzeViola.it (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Cataldi, Parisi; Gudmundsson, Kean.