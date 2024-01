TERRACCIANO E QUEL RISCHIO DI COMPETIZIONE CON KAYODE: MA LA VIOLA PER LUI HA ALTRI PROGETTI

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Su Filippo Terracciano la Fiorentina resta in attesa, pronta a inserirsi se le trattative per il classe 2003 che in questi giorni stanno portando avanti la Juventus e il Milan non dovessero soddisfare il giocatore e, soprattutto, se l’Hellas non dovesse raggiungere l’intesa economica con nessuno dei due club. Logico dunque che, attualmente, i viola siano un passo indietro rispetto al Diavolo e alla Vecchia Signora, anche se resta immutata la voglia da parte dell’area tecnica di investire su uno dei prospetti italiani più interessanti, un vero e proprio jolly sia per la difesa che per il centrocampo che potrebbe essere messo sotto contratto a costi molto ridotti (il club del presidente Setti chiede 5 milioni di euro e l’ingaggio del giocatore è ancora in linea con quelli di un giocatore in età da Primavera).

A tal proposito, però, una riflessione sorge più che spontanea e riguarda l’opportunità di assicurarsi un giovane di belle speranze per - come è stato fin qui detto - utilizzarlo nel ruolo di terzino destro e metterlo quindi in concorrenza con Kayode, di un solo anno più giovane. Certo, fin tanto che Dodo non sarà in condizione dopo il suo lungo stop e, su quella fascia, la Fiorentina sarà in debito numerico (Pierozzi è destinato a salutare a breve: lo vogliono proprio a Verona ma anche in B, alla Cremonese) è più che comprensibile che Terracciano possa fare il ruolo nel quale anche di recente ha saputo ritagliarsi uno spazio importante ma in realtà i piani tattici della Fiorentina (e in particolare di Vincenzo Italiano) attorno al giocatore sembrano essere altri.

Visto che, come ha anche di recente confermato il suo agente Andrea D’Amico (che - come ha affermato lui, pur essendo stato avvistato a Firenze due giorni fa - non sarà stato per adesso a pranzo al Viola Park ma è al telefono con il ds Pradè un giorno sì e l’altro pure) Terracciano è un giocatore più che mai duttile. Capace, all’occorrenza, di saper svolgere adeguatamente anche il ruolo di centrale difensivo, di terzino sinistro e (ed è proprio quello che sembra voler prevedere per lui la Fiorentina) pure quello di interno di centrocampo, a destra. Anche per questo motivo il giocatore - fin da subito allettato all’idea di trasferirsi a Firenze - ha fatto pervenire il suo gradimento al club viola. Non resta a questo punto che aspettare per capire se le profferte del club di Commisso faranno breccia.