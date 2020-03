SPECIALE FV, PER NON DIMENTICARE DA13

«Continuate a ricordarlo e non stancatevi di raccontarlo. Rivederlo sorridere in una foto, osservarlo correre nelle immagini, sentirlo nei vostri aneddoti non ci fa soffrire: per noi è come riabbracciarlo ogni volta». Così parlarono un anno fa i genitori di Astori, e Firenzeviola.it raccoglie questo invito ripartendo dagli eventi che oggi sono in programma per non dimenticare lo storico capitano viola ma anche con le voci di chi lo ha conosciuto in prima persona nel corso della sua carriera, terminata troppo presto. Quel 4 marzo del 2018 resterà per sempre forse la pagina più triste della lunga storia della Fiorentina ed è proprio per questo che nessuno si potrà mai permettere di dimenticarla.

12:45 - Pantaleo Corvino, direttore sportivo fino alla scorsa stagione, porta ancora dentro di sé la disperazione della famiglia di Davide Astori, quando si ritrovò costretto a comunicare loro la tragedia: "Quando devi ricordare o pensi ad una persona che non c'è più, i ricordi vanno sia alle gioie... sia ai dolori - racconta a FirenzeViola.it - E questi ultimi mi coinvolgono in maniera atroce perché la sua scomparsa è stata una tragedia soprattutto per i suoi cari e, essendo stato tra le prime persone che ne è stata messa a conoscenza, ho dovuto comunicarla io alle persone a lui più care (come la compagna, ndr) e questo loro dolore faccio fatica a dimenticarlo, credo che mi accompagnerà per sempre. Nel pensare a Davide ricordo anche i momenti felici perché proprio lui mi ha spronato a non mollare nonostante lo scetticismo di tutti e dovendo ripartire da una squadra giovane perché era convinto che quella fosse la strada giusta per far ripartire un altro ciclo. Dico oggi nel ricordarlo 'grande Davide', le cose buone ottenute in quegli anni sono merito del suo incitamento".

11:45 - Il primo a parlare ai nostri microfoni è Andrea Lazzari, ex giocatore della Fiorentina, che ha voluto ricordare Astori con queste parole: "Oggi è un giorno sempre triste ma da una parte mi viene da dire anche allegro. Per quanto mi riguarda ogni volta che ricordo Davide mi sale la gioia nel cuore. Nella tragedia il suo ricordo fa sorridere. Un aneddoto? Siamo arrivati a Cagliari nello stesso anno e facemmo addirittura la presentazione in conferenza stampa insieme. Quando andavamo in ritiro la sera facevamo sempre coppia insieme a biliardo ed erano momenti bellissimi. In questi due anni dalla scomparsa di Davide credo che Francesca e Vittoria abbiano ancora più forza e siamo noi che dobbiamo recepire la loro forza nell’andare avanti. Francesca ogni giorno ricorda alla piccola che persona meravigliosa era suo padre".