Calciomercato Si riaccende l'interesse del mercato intorno a Comuzzo: la strategia della Fiorentina

Il ritiro inglese della Fiorentina ha portato in dote tante note positive per la preparazione dei viola ma ha anche riacceso i riflettori intorno a Pietro Comuzzo, difensore che negli scorsi giorni ha parlato a Radio FirenzeViola e che da tempo è finito sui taccuini di diverse squadre sia in Italia che all'estero.

Occhio alla Premier

In Inghilterra sia il Sunderland che il Manchester United lo seguono con attenzione e da vicino, visto che entrambi i club hanno inviato osservatori anche nel pareggio contro il Nottingham Forest. Domani per i Red Devils sarà una nuova occasione per vederlo in azione direttamente ad Old Trafford e per valutare un eventuale sondaggio più approfondito da fare direttamente con la Fiorentina per chiederne fattibilità e costi.

Valutazione top

Comuzzo ovviamente per la Fiorentina non è in vendita. Il prezzo è altissimo, non minore rispetto all'offerta che il Napoli presentò a gennaio, quindi non meno di 35 milioni di euro. Certo è però che, conoscendo le dinamiche del mercato, i dirigenti viola sono sempre attenti a quello che potrebbe accadere in caso di addio imprevisto ed è per questo che nei giorni scorsi avevano pensato anche a Ko Itakura che però lascerà il Borussia Monchengladbach per vestire la maglia dell'Ajax.

Idea per il Milan

Nessun allarme in sintesi, ma solo la consapevolezza di avere un pezzo pregiato in mostra nell'amichevole sontuosa che si giocherà domani e non solo. Un pezzo pregiato che vista l'età e il ruolo, è giustamente finito nel mirino di diversi club, compreso il Milan che però difficilmente potrebbe raggiungere le cifre citate per provare a strapparlo al proprio ex tecnico. Comuzzo al momento è una colonna del presente e del futuro della Fiorentina, ma come si dice a Firenze: "Meglio aver paura che buscarne". Soprattutto quando il calciomercato è aperto.