Calciomercato La priorità della Fiorentina è cedere Beltran per prendere l'attaccante: il punto

La priorità della Fiorentina in questa fase del mercato è trovare una sistemazione agli esuberi, e in particolare a Lucas Beltran. Perché in questo caso non si tratta solamente di liberarsi di un ingaggio che rischia di pesare sulle casse del club per altri tre anni, ma anche di liberare un posto per accogliere un nuovo attaccante. Non sarà facile, ma la dirigenza viola ci proverà prima che inizi la stagione. Ricordiamo che tra due settimane precise ci sarà l'andata degli spareggi di Conference League.

La situazione di Beltran.

Ad oggi il Vikingo rappresenta un problema. Guadagna 1,6 milioni a stagione, e il suo contratto scadrà nel giugno del 2028. Potenzialmente la Fiorentina gli deve riconoscere ancora 4,8 milioni di euro. Di fatto è l’esubero economicamente più dispendioso. Ma soprattutto non ci sono, allo stato attuale, squadre interessate a prelevarlo. Si era fatto avanti il Flamengo, che però una volta capito l’andazzo ha scelto di estromettersi dalla corsa virando su altri obiettivi. Per ora Beltran rimane a Firenze.

Obiettivo principale: la punta.

Pioli ha espressamente chiesto un giocatore capace di alternare Kean nel momento del bisogno. Al momento quel profilo non c’è in casa viola. Ecco che l'urgenza di Pradè e Goretti sarà accontentare il tecnico, prima ancora di pensare a un eventuale nuovo centrocampista o difensore (in caso di addii). Fotis Ioannidis piace da mesi e non è più un mistero, ma il Panathinaikos spara alto: 25-30 milioni di euro. Se i greci non abbasseranno le pretese sarà dura arrivare al centravanti classe 2000.