Verso United-Fiorentina, i Red Devils aspettano De Gea: "Ci vediamo domani, David"
FirenzeViola.it
Il Manchester United si prepara a riaccogliere David De Gea, domani avversario per la prima volta dei Red Devils da quando ha lasciato il club due stagioni fa. In vista dell'amichevole di domani a Old Trafford, l'account X dello United ha infatti risposto a un precedente tweet del portiere della Fiorentina che scriveva: "Sto per tornare a casa nostra". Non si è fatta attendere la replica del Manchester con scritto: "Ci vediamo domani, David", con tanto di emoji a cuore a corroborare il legame mai sgretolato tra lo spagnolo e la sua ex tifoseria. Qua sotto il tweet:
See you tomorrow, @D_DeGea 🫶— Manchester United (@ManUtd) August 8, 2025
Have you got your ticket for United v Fiorentina yet? ⏳📲
