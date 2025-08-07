Calciomercato La Fiorentina mette fretta a Mandragora. Rinnovo o cessione: la soluzione entro la prossima settimana

Tiene banco la situazione legata al rinnovo di contratto di Rolando Mandragora che è passato ad essere una priorità a fine dello scorso campionato a un grattacapo che potrebbe risolversi anche con l'addio del giocatore. La trattativa, nonostante un incontro avvenuto a luglio, non è mai decollata, con i viola che hanno preferito seguire la vicenda Kean e poi il mercato sia in entrata che in uscita, rimandando le discussioni con Mandragora a dopo Ferragosto.

Le cifre della trattativa

La Fiorentina però ora ha anche fretta di conoscere la volontà del ragazzo e quindi entro la fine della prossima settimana ha tutta l'intenzione di tornare a parlare col suo entourage per capire se verrà confermata la richiesta di aumento di ingaggio o se si potrà trattare più o meno alle stesse cifre percepite attualmente, ovvero circa 1,6 milioni di euro. Gli agenti sono convinti che la Fiorentina stia prima cercando di piazzare gli esuberi per poter alzare sensibilmente la proposta al centrocampista, ma all'interno del Viola Park sta maturando l'idea che in caso di ulteriore richiesta di aumento si possa immaginare anche una squadra senza Mandragora.

Settimana calda

In sintesi, il club di Commisso si aspetta di risolvere la vicenda entro la prossima settimana, lasciandosi anche la porta aperta a un addio negli ultimi giorni di trattative. La sensazione è che senza un ok da parte di Mandragora a proseguire alle attuali condizioni, si proverà a trovare un acquirente per un giocatore in scadenza nel 2026 con opzione per il 2027. I sondaggi del Real Betis si erano fermati a proposte da massimo 4 milioni di euro, una cifra troppo bassa. La Fiorentina partirà verosimilmente da una richiesta da 10 milioni di euro, anche se nelle battute finali del calciomercato estivo, è plausibile che il via libera possa arrivare anche per una cifra inferiore.