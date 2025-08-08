Sottil vicino al Lecce. Per Sky Sport la Fiorentina è prossima a cederlo in prestito

Riccardo Sottil viaggia verso il Salento. Come riporta infatti Sky Sport, è vicina la cessione dell'esterno d'attacco della Fiorentina al Lecce, con i due club che hanno intavolato una trattativa per il prestito del figlio d'arte ai giallorossi. La chiusura, secondo l'emittente, è abbastanza vicina e il classe '99 si prepara ad essere un nuovo giocatore agli ordini di Di Francesco.