Retroscena Beltran: Fiorentina delusa dalla mancata cessione, come cambia la strategia per l'attacco

La Fiorentina è rimasta fortemente delusa dalla mancata cessione di Lucas Beltran al Flamengo. I dirigenti viola avevano visto un'apertura da parte dell'argentino verso la destinazione brasiliana e quando invece è arrivata la comunicazione del no definitivo alla proposta rubro-negra, lo stato d'animo di Pradè è stato un mix tra irritazione e delusione.

Ok il prezzo è giusto

Questo perché i 15 milioni totali proposti dal Flamengo rappresentavano a pieno la cifra che la Fiorentina vorrebbe incassare dalla cessione di Beltran e infatti il sì all'operazione era già ampiamente arrivato. L'argentino però non si è convinto e ha preferito attendere altre potenziali proposte piuttosto che volare in Sudamerica per riprendere la carriera dal campionato brasiliano.

Dalla cessione all'offerta

La Fiorentina stava nel frattempo preparando un'offerta da circa 15 milioni per acquistare il sostituto, ovvero quel Fotis Ioannidis che continua a essere in cima ai pensieri dei dirigenti per concludere il parco attaccanti da mettere in mano a Stefano Pioli. A questo punto l'offerta non è stata presentata, in attesa di capire quale sarà il destino dello stesso Beltran, non schierato nella seconda parte dell'amichevole contro il Nottingham Forest.

Cambio di strategia

Pradè e Goretti attendono ora che l'entourage del ragazzo porti in dote altre proposte entro la fine del mercato, possibilmente che si avvicinino il più possibile proprio alla valutazione dei famosi 15 milioni di euro. Beltran non pare rientrare nei piani di Pioli, anche a causa della difficoltà riscontrata anche dal suo terzo tecnico in Italia, a trovargli una collocazione precisa in campo. Il rischio che però possano arrivare solo proposte in prestito con diritto di riscatto è alto e questo potrebbe compromettere la strategia per Ioannidis, costringendo la Fiorentina a concludere un'operazione in entrata con la stessa formula e soprattutto negli ultimi giorni di mercato.