FirenzeViola

Sottil-Lecce in prestito secco oneroso: ecco quanto incasserà la Fiorentina

Sottil-Lecce in prestito secco oneroso: ecco quanto incasserà la FiorentinaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 16:30Primo Piano
di Redazione FV
fonte Tommaso Loreto

Arrivano conferme sull'affare che porterà Riccardo Sottil a vestire la maglia del Lecce. Come appreso dalla nostra redazione, l'ex Milan passerà ai pugliesi in prestito secco oneroso, con un esborso di circa mezzo milione di euro a favore dei viola da parte dei salentini.

Dopo l'esperienza negativa in rossonero, dunque, il figlio d'arte si prepara a ripartire subito e senza prender parte al progetto di Pioli, con la Fiorentina che lo lascerà andare in direzione Salento dove il giocatore abbraccerà Eusebio Di Francesco e il suo staff per la stagione 2025/26.