FirenzeViola Nel segno dei 10 dell'Italia: Ndour e Fagioli tornano da Vanoli a testa altissima

Non era mai capitato che durante la stessa sosta per le Nazionali due giocatori della Fiorentina scendessero in campo con la maglia numero 10 dell'Italia Under 21 e con l'Italia maggiore. E invece è successo proprio in uno dei momenti più complicati della storia viola, con Nicolò Fagioli e Cher Ndour che si sono presi la scena tra gli Azzurri e tra gli Azzurrini.

Dalla Turchia alla Turchia, per Fagioli è stato un successo

Già la chiamata da parte di Mancini aveva fatto battere il cuore a Fagioli dopo annate complicate che sembravano aver fatto perdere il treno della Nazionale al classe 2001 della Fiorentina. Il centrocampista dopo lo scandalo scommesse era stato messo da parte e non si aspettava di riuscire a tornare in breve tempo, invece la convocazione (inaspettata) è arrivata. E non solo. Fagioli si è preso la numero 10 dell'Italia convincendo in Turchia e contro la Francia, tanto da restare in campo anche a scapito di Tonali andando a schierarsi nel ruolo di regista dopo essersi fatto valere anche da mezzala. Nell'ultima partita stasera di nuovo contro la Turchia ha lasciato il posto dopo due prestazioni convincenti, il messaggio migliore anche per Vanoli.

L'Under 21 ai piedi di Ndour

Perfino meglio ha fatto il compagno di squadra Ndour. Sceso in campo con l'Italia Under 21 di Baldini, ha deliziato soprattutto nella sfida decisiva contro la Polonia segnando due gol - il secondo con una botta clamorosa dalla distanza - e guidando i suoi compagni alla qualificazione al prossimo Europeo. Un ulteriore iniezione di fiducia per un calciatore che ha giocato praticamente sempre in stagione, prima con Grosso e poi anche con Vanoli. Che lo aspetta a braccia aperte per dargli un'altra maglia da titolare sabato contro il Genoa.