ROCCO, LA PROMESSA A FIRENZE E UN FORTE SEGNALE DI CONTINUITÀ

Era la risposta che un po’ tutta Firenze (intesa come popolo viola) attendeva. Quella replica ai tanti dubbi esplosi dopo la tragica scomparsa di Joe Barone che ha messo a tacere in pochi istanti ogni interrogativo sul presente ma soprattutto sul futuro della Fiorentina. Qualcuno forse non ci avrà fatto caso ma nella nota che ieri ha sancito il nuovo assetto societario viola, le parole di Rocco Commisso relative al suo rapporto con città e club hanno assunto tutti i contorni di una forte e chiara dichiarazione d’amore: “Oggi più che mai il mio legame con questo club e questa città è ancora più forte e continuerà ad esserlo anche nei prossimi anni” è stato il pensiero ribadito dal presidente.

LA PROMESSA - Una presa di posizione che non lascia spazio a incomprensioni e che va in netta controtendenza con le voci - alcune emerse in modi e tempi oggettivamente inopportuni - legate a una possibile cessione della Fiorentina nel giro dei prossimi mesi. Commisso è e resterà ancora a lungo la Fiorentina. A confermare questo sentore sono arrivate anche oggi le parole del numero uno viola rivolte alla squadra, al momento dei saluti prima della ripartenza verso gli States (che per il patron avverrà lunedì): “Tornerò tra poche settimane, non di più” ha detto mister Mediacom, lasciando intendere che per il finale di stagione Rocco sarà là, in tribuna al Franchi. Nella speranza di vedere la sua squadra raggiungere almeno un’altra finale dopo le due centrate lo scorso anno. La Viola, sola, non resterà.

GLI OBIETTIVI - Ma al di là di quello che potrà essere l’epilogo di questa stagione (è chiaro a tutti che la nuova “mission” dello spogliatoio è quella di provare a vincere un trofeo non solo per vendicare il finale della scorsa annata ma soprattutto per omaggiare nel miglior modo possibile Barone), è il segnale della continuità negli uomini e negli obiettivi che deve lasciare ben sperare. La conferma (con promozione) del duo Ferrari-Pradè e la voglia di legarsi ancora di più a Firenze (con traguardi, immaginiamo, sempre più ambiziosi) sono forse il segnale migliore che la piazza si attendeva in vista delle prossime stagioni. Nella speranza che anche il campo, da oggi in poi, possa portare in dote solo soddisfazioni.