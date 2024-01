RISTRUTTURAZIONE IN DUE TEMPI

FirenzeViola.it

Rodriguez e Vargas nel mirino, un uruguagio e uno svizzero che potrebbero dare il cambio a un croato e a un francese, e poi sarà davvero rush finale sul mercato. Il week-end senza campionato fila via con la visita di Salvini al Viola Park, con il tema dello stadio che torna in prima pagina, ma anche aspettando i risultati delle altre. Perchè la classifica che accoglierà la Fiorentina alla ripresa della sua corsa, domenica prossima al Franchi quando arriverà la capolista Inter, è destinata a cambiare con buona pace dei viola costretti ad osservare per i pregressi impegni in Supercoppa, e per il momento concentrati sul mercato degli esterni dal quale paiono in arrivo più che certezze due ulteriori scommesse.

L’una, sudamericana, talentuosa ma reduce da un problema al ginocchio, l’altra svizzera, reduce da impegni di Bundesliga. Due profili che Italiano potrebbe dover attendere prima di trovare entrambi al 100%, ma che darebbero comunque nuove alternative a un tecnico già pronto a riaccogliere Nico Gonzalez e Sottil. Se l’argentino può sperare di tornare in campo proprio nell’ultima gara di gennaio l’italiano si è rivisto nel finale di Riyad, seppure senza grandi spunti. Una ristrutturazione offensiva in due tempi, che certamente passerà dalla cessione di Brekalo (con la Dinamo Zagabria sempre in pole) e forse pure da quella di Ikonè, senza che però ancora nessuno abbia bussato alla porta viola per il francese. Due entrate per due uscite in attesa degli ultimi giorni, quando al centro dell’attacco arriverà anche la parola definitiva su Nzola, segno che ancora molto del mercato invernale della Fiorentina debba esser scritto.