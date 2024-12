RANIERI LA COMBINA GROSSA, KEAN IL RIGORE NON BASTA, BELTRAN EVANESCENTE (COME GUD)

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

DE GEA - Prima parata che fa sembrare semplice bloccando palla, poi dopo un’uscita di piede sembra accusare qualche problema alla gamba destra. Lucca lo batte in avvio di secondo tempo dopo l’errore di Ranieri e poco dopo ringrazia il palo sulla rovesciata dell’attaccante dell’Udinese. Difficilissimo arrivare sul tiro di Thauvin che vale il 2-1 dell’Udinese. Poche colpe, 6

KAYODE - Comincia con buona intraprendenza anche se al momento del cross non è precisissimo. Si fa apprezzare anche nella copertura della propria fascia. Perde spinta nel secondo tempo, 5,5

COMUZZO - Buoni anticipi nel primo tempo, anche e soprattutto su Lucca che conclude di testa solo nel recupero della prima frazione di gioco. Nei primi minuti del secondo tempo invece è Lucca a creargli problemi centrando il palo in rovesciata ma resta il più sicuro dietro, 6

RANIERI - Un presunto tocco di mano allarma il Franchi prima che il VAR sorvoli, poco prima c’era stato un bel lancio per Kean. Comincia malissimo la ripresa regalando il pareggio all’Udinese ed è un errore che la Fiorentina paga a carissimo prezzo, 5

GOSENS - Partecipa all’ottimo avvio della squadra mentre a metà primo tempo subisce una brutta entrata da Zemura che vale il giallo. Nel secondo tempo lascia troppo spazio a Thauvin sul gol del 2-1 friulano. Una situazione che macchia la sua serata, 5,5

Dal 40’st PARISI - S.v.

CATALDI - Ci mette qualità fin dall’inizio con un paio di ripartenze interessanti ma soprattutto con un break sulla trequarti che mette Kean a tu per tu con Sava. Cala alla distanza dando segni di stanchezza, 6

ADLI - Cinque minuti e sfodera un gran lancio per Sottil che entra in area e viene steso. Palla al piede guida una buona ripartenza sulla quale poi Kean trova l’opposizione della difesa friulana ma ancora una volta dopo circa un’ora di gioco esce. Autonomia ridotta, 6

Dal 17’st MANDRAGORA - Ci mette agonismo nel momento più difficile della partita, 6

COLPANI - Bella iniziativa dopo una decina di minuti di gioco anche se il lancio per Sottil è leggermente lungo. D’esperienza su Zemura in area di rigore si fa sentire prima che l’esterno dell’Udinese concluda male. Sul finire di primo tempo conclude troppo centralmente da buona posizione. Kristensen lo stende a inizio ripresa rimediando il giallo poi infila una buona chiusura anche se di lì a poco ritarda troppo il tiro. Meglio in chiusura che in cerca di fortune offensive, 5,5

Dal 25’st IKONÈ - Avrebbe sui piedi un buon pallone ma a due minuti e mezzo dal novantesimo non angola abbastanza, 5,5

BELTRAN - Torna sulla trequarti in posizione centrale anche se nel primo tempo non si vede moltissimo. Stessa storia nella ripresa prima del cambio. Evanescente, 5

Dal 17’st GUDMUNDSSON - Le aspettative dopo il suo ingresso in campo sono tradite da un impatto stavolta deludente, 5,5

SOTTIL - Gioca bene il pallone offertogli da Adli e dopo il controllo entra in area guadagnandosi un rigore solare che Marcenaro incredibilmente non vede senza l’ausilio del VAR. Dopo la revisione resta l’ammonizione ma almeno il penalty viene concesso. E’ un guizzo che fa ben sperare invece col passare del tempo s’intristisce sulla sinistra, 5,5

Dal 25’st KOUAMÈ - Tra i primi palloni giocati una bella sponda per Kean che però non arriva sul pallone, poi si fa ammonire dopo un passaggio sbagliato, 6

KEAN - Si prende la responsabilità del rigore in avvio e di potenza firma il vantaggio. Si rivede al cross più tardi dopo un bell’invito di Cataldi mentre nelle successive occasioni non trova il tempo per concludere a rete, in particolare quando Cataldi lo trova dentro l’area di rigore sul rinvio di Sava. Manca di poco il gol del 2-2 non arrivando sulla spizzata di Kouamè. Si danna l’anima ma il suo rigore stasera non basta, 6

PALLADINO - Rispetto alle indiscrezioni della vigilia non rinuncia a Comuzzo e Beltran e tiene Gudmundsson in panchina, dietro a Kean completano il pacchetto offensivo Colpani a destra e Sottil a sinistra. La partenza sprint dei suoi viene subito premiata dal rigore segnato da Kean. L’attaccante potrebbe raddoppiare a metà primo tempo ma all’intervallo la Fiorentina difende comunque il vantaggio. L’errore di Ranieri apre la ripresa riportando in quota l’Udinese che nel giro di poco colpisce anche un palo fino a quando trova pure il raddoppio di Thauvin. Corre ai ripari con Gudmundsson e Mandragora e poi con Ikonè e Kouamè, poi sposta l’islandese sulla sinistra ma nel secondo tempo i suoi girano a vuoto e alla lunga è soprattutto il centrocampo a pagare dazio. Un k.o. che fa male, 5,5