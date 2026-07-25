Gudmundsson 'alla Berardi': ecco come l'islandese potrebbe restare in viola

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Gudmundsson non ha mai chiesto di essere ceduto e lavora per rientrare nei piani di Grosso: potrebbe ricoprire un ruolo 'alla Berardi'

Albert Gudmundsson sta provando a convincere Fabio Grosso e la Fiorentina a puntare ancora su di lui nel corso della prossima stagione. Il giocatore non solo non ha mai chiesto di essere ceduto, ma si è subito messo a disposizione nel ruolo di esterno offensivo del 4-3-3 del nuovo allenatore, dando risposte positive sia in allenamento che in amichevole. Grosso potrebbe trasformarlo in quello che fu Berardi nel suo Sassuolo, un esterno che però rientra nel campo e si schiera a supporto della punta.

Il suo futuro resta in bilico perché davanti a un'offerta importante la Fiorentina non lo tratterrebbe con la forza, ma la coda fuori dalla porta del Viola Park non c'è e quindi è giusto provare a capire se possa essere utile alla causa oppure no. Se dovesse riuscire ad adattarsi alle richieste del tecnico ricoprendo un ruolo leggermente diverso da quello visto in passato, allora le sue possibilità di conferma potrebbero davvero crescere. A riportarlo è il Corriere dello Sport.