Dagli inviati
Tre dubbi rispetto alla gara col Gubbio: il video con le ultime verso il QPR
Il nostro inviato Andrea Giannattasio ci racconta le ultime notizie in vista della sfida amichevole di questo pomeriggio contro il QPR
Si avvicina il fischio d'inizio della partita amichevole tra il QPR e la Fiorentina previsto per le ore 16. Il nostro inviato Andrea Giannattasio ha fatto il punto in un video direttamente da Londra, dalla centralissima Piccadilly Circus, dove ci racconta gli ultimi aggiornamenti in vista del match di Loftus Road.
Tre i principali ballottaggi e cambiamenti rispetto alla sfida contro il Gubbio, con Kean pronto per partire titolare al posto di Piccoli, col dubbio Jimenez-Dodo sulla fascia destra e quello relativo alla titolarità di Fagioli al posto di Mandragora.
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Primo Piano
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