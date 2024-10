PREZIOSI A RFV: "PALLADINO, QUANTO SEI BRAVO MA DOMANI SPERO IN UN PARI. GUD CAMPIONE"

Fonte: a cura di Lorenzo Marucci e Andrea Giannattasio

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tra i tanti attaccanti che, nel recente passato, hanno fatto la fortuna del "suo" Genoa, c'è stato anche Raffaele Palladino, protagonista in rossoblù tra il 2008 e il 2011 e poi, in un secondo momento, nella stagione 2017/18. Stiamo parlando di Enrico Preziosi, storico presidente del Grifone (è stato proprietario del club ligure per ben diciotto anni, dal 2003 al 2021) che certamente - in vista del match di domani a Marassi - vivrà una sfida molto particolare: "Ci tengo intanto a dire che io con il Genoa ormai non c'entro più nulla" - ha raccontato a Radio FirenzeViola, nel corso della trasmissione "Viola amore mio" - però posso dire che Raffaele è un grande allenatore. Farà sempre meglio, d'ora in avanti".

Che ricordo ha di quando Palladino era al Genoa?

"Era un giocatore di altissima tecnica e anche per questo ero convinto che avrebbe potuto fare un'ottima carriera da allenatore: ha le idee molto chiare, riesce a trasmettere sul campo tutta la sua grinta e dunque anche per questo sono certo che a Firenze farà bene. Ha avuto bisogno di un po' di tempo, come tutti, ma adesso sta macinando vittorie".

Cosa si attende dalla gara di domani?

"Beh, spero in un pareggio… così nessuno si farà male".

Gudmundsson in estate, intanto, si è spostato da Genova a Firenze…

"Lui è un giocatore completo, anzi dico di più: è molto più di un giocatore. Può fare tante cose: dalla mezza punta all'esterno fino al centrocampista che tira in porta. E' un elemento importantissimo e dunque lo sarà anche per la Fiorentina, non appena si ristabilirà dall'infortunio".

Questa Fiorentina è da Champions?

"Credo sia troppo presto per dirlo. Bisogna aspettare ancora qualche partita".