Poco più di 26 milioni per due riscatti già certi: Gosens e Fagioli, futuro segnato

Tra i tanti prestiti che la Fiorentina ha intavolato tra l'estate e lo scorso gennaio, ce ne sono due che sono già certi di proseguire la propria avventura in viola. Due giocatori, molto diversi tra loro, su cui il club di Commisso ha deciso di fondare non solo il presente dove la squadra di Palladino è ancora in corsa su più fronti, ma anche per il futuro a prescindere da cosa succederà al termine della stagione e alla panchina gigliata. Stiamo parlando di Robin Gosens e Nicolò Fagioli.

Gosens fiorentino di oggi e di domani

L'entourage del tedesco, negli scorsi giorni, ha parlato a lungo con la dirigenza della Fiorentina che gli ha già confermato di volergli consegnare la leadership dello spogliatoio anche nelle prossime stagioni. Manca poco al riscatto obbligatorio legato alla percentuale delle presenze da titolare, ma a prescindere dagli accordi con l'Union Berlin, i viola hanno già deciso il futuro di Gosens. D'altro canto, anche il giocatore si è esposto chiaramente, dichiarando non più tardi di ieri, che sente già Firenze come una nuova casa, facendo trasparire la soddisfazione di un percorso che non terminerà col prossimo mese di giugno.

Fagioli viola a prescindere

Nicolò Fagioli invece, ha un accordo che prevede il riscatto obbligatorio in caso di conquista di un posto in Europa, qualsiasi essa sia. Ma questo non sarà un limite per il suo futuro in viola. Infatti, secondo quanto raccolto da FirenzeViola, il destino dell'ex Juventus è già segnato. Ferrari, Pradè e tutta la dirigenza agli ordini del presidente Commisso, hanno già deciso che verrà riscattato a prescindere dagli accordi con Giuntoli. Fagioli per la Fiorentina è uno dei campioni da cui ripartire il prossimo anno. C'è la convinzione che sia un calciatore di una categoria superiore alla media e che grazie alla fiducia trasmessa da Firenze e dalla Fiorentina, possa trasformarsi in un Kean bis, come già intravisto in queste prime settimane fiorentine.

Al di là dei costi

Due operazioni che potrebbero costare complessivamente, tra prestiti, riscatti e bonus, poco più di 26 milioni di euro. Una cifra non certo banale per le casse di un club come la Fiorentina, che spera di ammortizzare l'incidenza di questa cifra conquistando almeno un posto in Europa League. In ogni caso, come detto, non ci sono dubbi sul futuro dei due giocatori. Due colonne del progetto presente, ma anche di quello del prossimo futuro.