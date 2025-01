PIT STOP MERCATO E OCCASIONE PER I GIOVANI: IL PUNTO

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La trasferta a Roma contro la Lazio ha messo in stand by tante operazioni che la Fiorentina sta facendo, in entrata e in uscita. La prossima settimana la società conta di concretizzarne alcune. Se il più vicino al momento è un difensore, Pablo Marì, è sugli esterni e a centrocampo che, in attesa di un elemento per reparto, possono cogliere una grande occasione alcuni giovani da tempo in orbita prima squadra.

Palladino avrà il suo difensore - Pablo Marì arriverà, come chiesto da Palladino che lo ha allenato, ma c'è da quantificare un conguaglio per il Monza. Le parti ne stanno parlando, il giocatore non è stato più convocato dalla partita con la Fiorentina (quando uscì per un problema fisico) e dunque la strada per Firenze sembra tracciata. Si tratterà di trovare la cifra giusta (il Monza chiede tre, il club viola non vuole andare oltre i due visto che a giugno si svincola) ma tra le due dirigenze i rapporti sono buoni.

Emergenza a destra - La cessione di Kayode in Premier, l'esclusione di Ikoné per motivi di mercato (il francese per ora rifiuta offerte estere ma c'è interesse del Torino) e l'infortunio di Colpani (botta alla caviglia secondo quanto detto ieri dal tecnico) creano un'emergenza a destra. Come vice Dodo per ora è stato individuato Matias Moreno sul quale il club ha deciso di puntare anche se finora ha avuto poco spazio, ma manca un esterno destro. La trattativa per Dennis Man sembra essere in una fase di stallo per la differenza tra richiesta e offerta, ballano 5 milioni di differenza e la Fiorentina non vuole andare oltre i 10., mentre per Ngonge non si è mai arrivati (e forse mai si arriverà) ad un'offerta. Folorunsho e Sottil dunque possono essere la soluzione temporanea, insieme a Caprini, altrimenti la coperta è corta.

Centrocampista cercasi - L'arrivo di Folorunsho porta muscoli a centrocampo ma Palladino intende utilizzarlo come Bove, ossia come esterno sinistro che sappia fare le due fasi e aiutare anche a difendere all'occorrenza. Ecco dunque che manca ancora un elemento in mediana soprattutto se Richardson dovesse chiedere con forza di andare a giocare con continuità o se Palladino volesse passare al centrocampo a tre. Nelle ultime ore si è fatta l'ipotesi Fazzini, scottato dal mancato passaggio alla Lazio, ma per ora è tutto fermo, così come l'interessamente per Cristante. In attesa Jonas Harder si è aggregato definitivamente alla prima squadra.

Occasione per i giovani - Per Roma Palladino ha convocato come detto Jonas Harder (classe 2005) e Maat Daniel Caprini (2006) che Palladino ha avuto con sé per tutto il ritiro (il centrocampista era invece agli Europei di categoria). L'esterno di solito gioca a sinistra, a piede invertito ma può fare anche l'ala destra e la seconda punta. Con la Prima squadra non ha ancora debuttato mentre in Primavera ha fatto 8 gol e 5 assist in 18 presenze. Harder invece ha già fatto il suo esordio in Conference a dicembre "con la maglia che ho sempre sognato" scrisse in un post ed ora vuole assaporare anche la serie A. D'altronde Palladino la sua fortuna l'ha fatta proprio con i giovani, visto che è partito dalla Primavera del Monza.