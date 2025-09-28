FirenzeViola Totoformazione, doppio nove o due trequartisti? Torna Gudmundsson, dubbi sul ruolo di Fazzini

vedi letture

Trentaquattro anni dopo, sarà derby dell’Arno. Pisa e Fiorentina tornano a sfidarsi in Serie A dopo più di tre decenni e lo faranno mettendo una posta in palio che come da tradizione non riguarda solo i tre punti, ma molto di più: una simil-stracittadina che viene sentita da ambo le parti e che, nonostante sia ancora l’inizio di stagione, pesa già come un macigno per entrambe. Un po’ di più però per Stefano Pioli, già sotto pressione dopo un avvio decisamente da dimenticare e che all’Arena Garibaldi cerca un successo che sconfinerebbe la mera vittoria, aggiungendo un forte carico emotivo.

Per farlo il tecnico della Fiorentina si affida alla difesa tre, provata molte volte in settimana insieme all’assetto a quattro che però, sette giorni fa contro il Como, non ha prodotto gli effetti sperati. E allora riecco il sistema a tre difensori che agiranno davanti a De Gea, con Comuzzo, Pongracic e Ranieri che dovrebbero essere i protagonisti tenendo d’occhio però la candidatura di Pablo Mari, che scalpita per una maglia in quella retroguardia a tre per la quale l’aveva tanto voluto Palladino. Non si discute invece l’impiego di Dodo e Gosens, saldamente confermati sulle corsie. Lo stesso vale in mezzo al campo per Mandragora e Nicolussi Caviglia, da capire se quest’ultimo agirà da play puro o se sarà una mediana a due. Lo spiega il dubbio delle ultime ore sul sistema di gioco, che oggi prevede un centrocampo interamente a cinque a supporto di due punte o un tandem con uno/due trequartisti. Si gioca qui essenzialmente il ballottaggio più grande in merito alla formazione, con Fazzini che dovrebbe essere confermato da mezzala a discapito di Sohm oppure un po’ più in avanti, oscillando tra le linee insieme a Gudmundsson, probabilmente l’uomo più atteso del match. Perché là davanti non si tocca Kean, ma resta da capire se sarà una doppia punta di peso come ipotizza la Repubblica, con Dzeko titolare, oppure un fantasista o doppio rifinitore alle sue spalle.

La probabile formazione della Fiorentina per la gara col Pisa secondo la stampa sportiva nazionale e locale:

La Gazzetta dello Sport (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Sohm, Gosens; Gudmundsson, Kean.

Corriere dello Sport (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Gosens; Gudmundsson, Kean.

Tuttosport (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Gosens; Gudmundsson, Kean.

Corriere Fiorentino (3-4-2-1): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Gosens; Fazzini, Gudmundsson; Kean.

La Nazione (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Gosens; Gudmundsson, Kean.

la Repubblica (3-4-1-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Gosens; Gudmundsson; Dzeko, Kean.

FirenzeViola.it (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Gosens; Gudmundsson, Kean.