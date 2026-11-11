FirenzeViola Dribbling, tiri e... isolamenti: cosa dicono i numeri di Mastantuono

Tecnica abbagliante, coinvolgimento difensivo, amore fin troppo accentuato per il pallone: i primi mesi in Italia del talento argentino parlano chiaro

Undici partite di campionato sono un campione già stuzzicante per provare a decriptare - statistiche alla mano - pregi e difetti di Franco Mastantuono. L’argentino ha qualità e caratteristiche talmente abbondanti da renderle quasi paradossali se confrontate alla sua (giovanissima) età. Il suo, nel bene e nel male, è stato un impatto che ha catalizzato l’attenzione di tutta Firenze. Arrivato con grandi aspettative, il classe 2007 nativo di Azul ha chiuso il primo ciclo di partite in Serie A in maglia viola lasciando dietro di sé una scia di giocate, di applausi ma anche di indicazioni su cui lavorare. Lampi da top player e grandi margini di crescita: questo, in sintesi, è Franco Mastantuono.

I PRO

Mastantuono si è subito imposto per personalità, sicurezza nei propri mezzi e voglia di diventare un porto sicuro per i compagni in tutte le zone del campo. Tra i giocatori con almeno il 50% dei minuti giocati in viola è il terzo per tocchi (59,2 di media) e con 4 reti all’attivo (a fronte di 3,56 xG e 4,11 xGot), è il capocannoniere della squadra in coabitazione con Pellegrino. In tutta la Serie A Mastantuono è secondo per tiri totali (44), quarto per conclusioni ogni 90 minuti (4), quarto per tocchi nell’area avversaria (74), primo nei dribbling tentati (56) e terzo in quelli riusciti (22). Numeri che parlano di una personalità debordante e di spiccate qualità tecniche, ancor più evidenti in un campionato storicamente rigido come il nostro. E poi Mastantuono si sacrifica (forse persino troppo) anche in fase di non possesso: tra i viola è terzo per intercetti (1,13) e terzo per tackle (2,56). La sua è una presenza asfissiante nelle due fasi.

I CONTRO

Anche per un talento del genere, tuttavia, esiste the dark side of the moon. Il repertorio offensivo di Mastantuono evidenzia una tendenza all'”isolamento” calcistico e alla gestione autonoma del possesso, come confermano i soli 21 passaggi tentati a partita nella metà campo offensiva e il 44esimo posto per xA (1,21): gli assist a segno, fin qui, sono zero. Migliorabile è anche la percentuale di conversione realizzativa (9% su 44 conclusioni) e il conto dei palloni persi (quasi 16 a partita). Mastantuono, spesso servito lontano dalla porta, va sì con continuità alla conclusione ma con tiri non sempre pericolosi, anzi: escludendo l’exploit di Venezia, il rendimento delle restanti dieci partite parla di complessivi 2,45 xG e 1,46 xGot. Capire il momento della partita, saper scegliere quando isolarsi e quando coinvolgere i compagni saranno aspetti determinanti nei due terzi abbondanti di campionato ancora da disputare.