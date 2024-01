ORIENTAMENTO SUDAMERICANO

Arriva dal Sudamerica l’ultimo profilo preso in considerazione dalla Fiorentina, un'ala sinistra uruguaiana ventiquattrenne attualmente impegnata nel campionato messicano, Brian Rodriguez. Già passato da Los Angeles, ma anche dall’Europa con un’esperienza all’Almeria, l’esterno nel mirino dei viola è reduce da un infortunio al ginocchio del novembre scorso, e il curriculum non racconta - fino ad ora - grandi cifre in termini di gol (41 presenze con 8 centri e 3 assist) ma di questi tempi Italiano attende alternative a prescindere. Mentre il talento si è visto a tratti, con qualche alto e basso caratteriale, è lecito pensare la Fiorentina faccia comunque sul serio, nonostante l’indirizzo iniziale sembrasse quello di consegnare al tecnico un calciatore pronto, già ben inserito nelle caratteristiche del campionato italiano, e che l'eventuale inserimento possa portar via tempo fosse solo per il recupero definitivo dal problema al ginocchio.

Come e quanto l’affare con il con i messicani del Club America per una cifra da 6, 7 milioni di euro più bonus possa incidere sull’altro obiettivo per la fascia mancina, lo svizzero Vargas dell’Augsburg, è storia ancora da scrivere, ma intanto Italiano ha già avallato il suo arrivo (LEGGI QUI) segno che il bisogno di nuovi interpreti è in ascesa. Intanto in una domenica senza i viola in campionato perchè di rientro dall'Arabia tutto resta sospeso in attesa di capire se, e come, si manifesterà mercato per Ikonè. Già, perchè la serata di Riyad sembra esser stata il capolinea di un bonus di fiducia verso il francese che adesso tende all’esaurimento, più o meno come nel caso di Brekalo per il quale però né Dinamo Zagabria né Salernitana hanno fino ad adesso deciso di accelerare.

Così in attesa di capire se la ristrutturazione del gruppo esterni riguarderà uno o due tasselli l’orizzonte centrale dell’attacco è altrettanto in stand-by, con il nome di Kean da cancellare per il trasferimento in Spagna del bianconero e quello di Belotti da osservare al netto degli effetti della cura De Rossi sulla panchina giallorossa. Scenari destinati a colorarsi meglio a fine mese, e comunque successivi a un primo nuovo innesto offensivo per il quale sempre più dettagli confermano l’orientamento verso il Sudamerica e Brian Rodriguez.

LEGGI ANCHE: PER VARGAS C'È IL SÌ DEL TECNICO CHE ASPETTA ARIA NUOVA ANCHE DA RODRIGUEZ