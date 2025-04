FirenzeViola On Field Review Fiorentina, "Ronaldo" Mandragora, il cambio di Fagioli e lo scontro Palladino-Riera

On-Field Review è la rubrica di Firenzeviola.it che il giorno dopo le partite della Fiorentina analizza nel dettaglio gli episodi principali che hanno riguardato la squadra allenata da Palladino. Con più fatica del previsto la squadra viola ha la meglio del Celje e accede alla terza semifinale di Conference League consecutiva, al termine di una partita con diversi momenti chiave.

Il "cinque" di Mandragora al magazziniere

Prosegue il momento d'oro di "Ronaldo" Mandragora, come ormai lo hanno soprannominato i tifosi: dopo aver timbrato a Celje, il centrocampista si è ripetuto anche al Franchi per sbloccare la partita. Stavolta la "notizia" è che la rete è arrivata di destro, un colpo che raramente ha messo in mostra il classe '97. Se inizia a segnare anche con il destro, forse la Nazionale per Mandragora non sarà più un sogno come confessato proprio una settimana fa in Slovenia commuovendosi. Da segnalare il momento immediatamente successivo all'esultanza di gruppo, con il numero 8 che è corso verso la panchina viola per dare il cinque e festeggiare con il mitico "Leo", storico magazziniere della Fiorentina.

Storie tese tra Riera e la panchina viola

Ne ha voluto parlare anche nel post-partita Albert Riera, battagliero allenatore del Celje che al fischio finale del match del Franchi è stato calmato e diviso nientemeno che da Bove per la sua rabbia nei confronti della panchina viola. Il motivo? Una risposta di Palladino al momento di stringersi la mano: "Parli troppo". Dal canto suo, il tecnico viola ha preferito sorvolare e godersi il passaggio del turno.

Fagioli e il momento della sostituzione

Non è stata una grande partita e non sembra proprio un gran momento per Nicolò Fagioli, apparso sbiadito anche ieri sera dopo non aver brillato già nelle ultime uscite. Un paio di giocate delle sue ma poco altro per il centrocampista che evidentemente deve ancora superare la tensione delle scorse settimane. Qualcuno ha storto il naso a vederlo prendere subito la via del tunnel al momento della sostituzione ma il problema parrebbe esser stato di natura gastrointestinale. Problemi o non problemi, già da Cagliari ci si aspetta che torni ai livelli che ha già fatto vedere nelle sue prime settimane a Firenze.

Moise Kean

Cosa dire su un attaccante che anche in una serata non brillante dei suoi compagni si carica la squadra sulle spalle e la porta in semifinale? Kean lotta, sbraccia, prende colpi e li rende, ma soprattutto segna. Una gioia strozzata all'inizio e poi liberata grazie al VAR sotto la curva, peccato per i centimetri di fuorigioco che gli hanno tolto la doppietta. Se Kean sistema anche la sua propensione a stare in fuorigioco, la Fiorentina ha tra le mani uno degli attaccanti più in forma d'Europa. Intanto sono 23 reti stagionali in maglia viola.