On Field Review Fiorentina: il rosso a Palladino, le scintille Dodo-Theo e... Salperà

On-Field Review è la rubrica di Firenzeviola.it che il giorno dopo le partite della Fiorentina analizza nel dettaglio gli episodi principali che hanno riguardato la squadra allenata da Palladino. Se quella contro il Milan è stata una delle sfide più pazze del campionato, la difficoltà è solo quella di scegliere quali sono stati i momenti cruciali del pareggio 2-2 a San Siro. Proviamoci.

L'espulsione di Palladino

Partiamo dalla fine. Minuti di recupero, Milan e Fiorentina sono stremate ma continuano a sfidarsi a viso aperto. Kean prova a liberarsi e viene fermato con un tocco, l'arbitro e il guardalinee non lo vedono e si riparte con la rimessa dal fondo. Ecco, Palladino a quel punto perde la pazienza e si riversa sul quarto uomo reclamando per circa un minuto sul quarto uomo chiedendo spiegazioni in maniera veemente. L'arbitro se ne accorge e decide di estrarre il rosso verso l'allenatore viola (espulso anche all'andata, peraltro). Una decisione non andata giù a Palladino che anche nel post-partita ha segnalato come non se lo meritasse. Curiose le immagini del tecnico che per non lasciare i suoi ha provato a dare indicazioni dal tunnel degli spogliatoi, senza andare in tribuna. A qualcuno ha ricordato qualche immagine di Conte o di Mourinho.

Le scintille tra Dodo e Theo

Due dei grandi protagonisti della sfida sono stati i terzini, Dodo da una parte e Theo Hernandez dall'altra. Tutto è iniziato a metà primo tempo con un battibecco nato dall'esterno rossonero andato a brutto muso sul brasiliano dopo che era caduto. Qualche istante e i due si sono presi l'ammonizione prima di mettere in campo un duello a suon di scatti e dribbling. Alla fine tutto risolto con le chiacchiere in campo - rigorosamente con la mano davanti alla bocca - e con Dodo che ha spiegato al francese tutta la sua ammirazione per lui.

Le parate di De Gea

Sono stati almeno cinque gli interventi decisivi che David De Gea ha deciso di sfoderare a San Siro. Quando vede rossonero, lo spagnolo si esalta e dopo i rigori parati all'andata, anche ieri sera ha fatto sfoggio di tutte le sue qualità: di piede, di posizione o con i pugni, ha parato tutto ciò che poteva parare. Notevole la sfida con il collega di reparto Maignan che dall'altra parte non è stato certo da meno.

Salperà...

Menzione finale per la marea viola protagonista anche a San Siro. Le migliaia di tifosi della Fiorentina si sono fatti sentire anche a San Siro, sia prima che durante e soprattutto dopo la partita: bellissimo quando dopo che lo stadio si è svuotato dei rossoneri, si è sentito rimbombare al Meazza l'ormai celeberrimo coro "salperà il veliero degli Ultras". Ormai definitivamente il marchio di questa stagione.