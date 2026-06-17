FirenzeViola Rilancio o cessione? Piccoli, il summit entourage-Fiorentina per saperne di più

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Il futuro di Roberto Piccoli sarà uno dei tanti temi dell'estate viola: tra rilancio e cessione, col rischio minusvalenza da evitare

Non sarà certo facile da gestire, ma anche il futuro di Roberto Piccoli sarà un tema che riguarderà l'estate della Fiorentina. In un'annata sportivamente tragica come quella vissuta dai viola, sull'attaccante ha sicuramente gravato il peso dei quasi 27 milioni di euro spesi un anno fa per prelevarlo dal Cagliari (se fossero scattati tutti i bonus sarebbe diventato l'acquisto più costoso nella storia della Fiorentina, battendo il primato di Nico Gonzalez). Adesso, alle porte della nuova stagione, la dirigenza è chiamata a decidere se puntarci ancora o se cercare un acquirente.

Cessione difficile da fare

E nel caso si desse la precedenza a quest'ultima ipotesi, si sarebbe di fronte a qualcosa di non affatto facile. La stagione da 8 gol e 2 assist in ben 43 presenze parla da sola: il classe 2001 ha sofferto, forse, anche il primo grande salto in una realtà prestigiosa del calcio italiano, che l'ha messo a dura prova dopo la buona annata in Sardegna. Anche del suo futuro si parlerà durante il vertice che la società viola terrà con l'entourage di Moise Kean, lo stesso che cura gli interessi di Piccoli. L'intento è quello di avere le idee chiare per questi caldi mesi estivi.

Rischio minusvalenza

Intanto, a spendersi sul centravanti scuola Atalanta è stato in queste ore Luca Toni, raggiunto da FirenzeViola: "Purtroppo ha pagato la valutazione alta, 27 milioni sono tanti ma è pur sempre un centravanti, difficile che costino meno gli attaccanti. Piccoli ha messo su muscoli e l'ho visto bene fisicamente", diceva stamani la Scarpa d'Oro 2006, quasi a spezzare una lancia in favore di Piccoli dopo dodici mesi così difficili. Di certo, la cifra sborsata per il suo acquisto inciderà parecchio su un eventuale cessione, visto il rischio minusvalenza parecchio concreto.